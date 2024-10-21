За Lamborghini Miura без двигателя и коробки передач планируют выручить полмиллиона долларов

Купе Lamborghini Miura без двигателя и коробки передач хотят продать за полмиллиона долларов. Экземпляр относится к ранней серии машин, в которых шасси было сварено из более тонкой стали, чем у поздних P400 S и P400 SV. Такие «облегченные» Miura высоко ценятся среди коллекционеров и поклонников марки, поэтому за лот может развернуться нешуточная борьба.

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Разукомплектованный Lamborghini Miura P400 образца 1967 года представляет особый интерес для коллекционеров, так как относится к ранней серии из 120—125 машин, построенных с использованием листовой стали толщиной 0,9 миллиметра. В последующих экземплярах толщину якобы увеличили до одного миллиметра, чтобы исключить прогибы шасси при резких манёврах. Как бы то ни было, ценятся «облегченные» Miura высоко. Отсюда и предварительная цена — 350—450 тысяч долларов без резерва.

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

Последние 44 года спорткар хранился на складе одной из лос-анджелесских фирм, и отпугнуть потенциального покупателя может разве что отсутствие двигателя и коробки передач. С другой стороны, перед ним маячит заманчивая перспектива установить силовой агрегат от более поздних вариантов модели, что в сочетании с «облегченным шасси» может дать неожиданный результат. Так, оригинальный V12 3.9 на P400 выдавал 350 лошадиных сил и 369 Нм крутящего момента. На P400 S он же развивал 370 сил и 389 Нм, а на P400 SV — 385 сил и 400 Нм.

© Sotheby's

В общем, сейчас этот экземпляр «Миуры» лучше рассматривать как проджект-кар. Оригинальные машины с пробегами в несколько десятков тысяч километров стоят намного дороже. Например, в августе на аукционе Gooding & Company было продано сразу две Miura P400 1968 года. За одну заплатили 2 260 000 долларов, за другую — 2 315 000. В рублях это 217,2 и 222,5 миллиона соответственно.