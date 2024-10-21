Soueast рассекретила данные о российской версии кроссовера S07

Кроссовер Soueast S07 грозит удивить активных жителей мегаполисов. Среднеразмерный Soueast S07 — это ближайший родственник модели Jetour X70 Plus, который будет отличаться другим дизайном и некоторыми другими нюансами. В частности, новинка примерит семиместный салон, полный привод и классический «автомат» (у «Джетура» такой комбинации нет).

В России будут доступны автомобили коричневого, чёрного, серого, синего, голубого, белого и жемчужно-белого цветов. Для интерьера заготовлено классическое чёрное оформление, а также более смелые сочетание — «белый + синий» и «красный + чёрный».

Также заявлены фоновая подсветка салона, особый дизайн селектора автоматической коробки, панорамная крыша и трёхзонный климат-контроль. Продолжают список вентилируемые кресал, также экраны приборной панели и экран мультимедийной системы размером по 12,3 дюйма.

Как отмечает российский офис марки, новинка ориентирована на активных жителей мегаполисов, которые ценят своё время. Кстати, правильно название бренда читается «Сауис», так как оно происходит от сочетания двух слов: Soul — душа и Ease — лёгкость.

Китайский производитель продолжает готовить старт продаж своих автомобилей на российском рынке. До этого пресс-служба компании рассекретила внутреннее оформление своего флагманского кроссовера 09.