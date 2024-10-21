Tesla готовится к запуску новой Model Model Y Juniper

Новую Tesla Model Y начнут собирать на китайской Гигафабрике. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на китайские СМИ, производство Model Y на заводе в Шанхае может стартовать уже 22 октября, однако первое время электрокары будут сходить с конвейера в тестовом режиме — по 12 экземпляров в день. Выпуск модели будет происходить в строгой секретности, и сотрудникам предприятия ограничат доступ к смартфонам, пишут китайские блогеры.

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Подробностей об обновленной версии Model Y — проект носит кодовое название Juniper — не очень много. Ранее появились слухи, что новинку не планируется производить в США, по крайней мере в 2024 году, а вот на конвейере шанхайской Гигафабрики, первого зарубежного завод Tesla, модель «пропишется» уже на этой неделе. По неофициальным данным, электрокар предложат с батареей емкостью 95 киловатт-часов и другим дизайном экстерьера.

Передняя часть будет напоминать обновленную Model 3, а задние фонари, судя по шпионским фотографиям, будут выполнены в стиле Cybertruck. Не исключено, что в оформлении используют красные декоративные вставки, чтобы придать электрокару более спортивный и агрессивный вид.

Что касается шанхайской Гигафабрики, то недавно она выпустила трехмиллионный автомобиль, причем темпы производства растут с большой скоростью: если на выпуск первого миллиона ушло 32 месяца, то с двух до трех миллионов — всего 13 месяцев. В среднем с конвейера сходит по одному электромобилю каждые 30 секунд.

В сентябре Tesla продала 48 202 экземпляра Model Y в Китае, что на 16,35 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 6,34 процента превосходит показатель августа 2024-го.