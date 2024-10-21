Volkswagen оштрафовали за жестокое обращение с клиентами-должниками

Финансовое подразделение Volkswagen оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) за жестокое обращение с клиентами-должниками, которые перестали вносить платежи за кредитные автомобили. Об этом сообщает Bloomberg.

Британское финансовое подразделение Volkswagen AG оштрафовано на £5,4 млн (676,4 млн рублей). Расследование со стороны финансового регулятора показало, что клиентам, просрочившим платежи, не предоставлялось возможности уладить долги, а персонал VW Finance в беседе с ними «проявлял отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков», в частности, смеялся над ошибками.