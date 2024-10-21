Автоконцерн Stellantis останавливает заводы в Европе

Компания Stellantis готовится к приостановке деятельности ряда сборочных и моторных заводов в Италии. Среди них - предприятие по производству городского автомобиля Fiat Panda, передает Ixbt.com.

Как утверждается, данный шаг обусловлен сложными рыночными условиями. Заводы будут остановлены в Помильяно-д'Арко, Термоли и Пратола-Серра. Это произойдет в течение нескольких дней в период с 11 по 29 ноября.

В Stellantis жалуются на низкий спрос на более дорогие электромобили и конкуренцию со стороны Китая. Кроме того, производитель указывает на избыточные запасы в США. Данная ситуация уже повлекла за собой сокращение прогнозов прибыли.

В Китае обрушились продажи BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche

Ранее автопроизводитель Stellantis принял решение отозвать свыше 150 тыс. гибридных автомобилей марки Jeep в США в связи с рисками возгорания. Речь идет о примерно 154 тыс. машинах, среди которых внедорожники Jeep Wrangler 4xe, выпущенные в период с 2020 по 2024 год, и Jeep Grand Cherokee 4xe, которые выпускались в период с 2022 по 2024 год.