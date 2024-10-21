Jeep анонсировал выпуск лимитированной версии внедорожника Avenger 4xe

Компания Stellantis, известная благодаря бренду Jeep, объединилась с американской компанией The North Face, специализирующейся на товарах для активного отдыха, для создания лимитированной версии Jeep Avenger 4xe. Новинка будет носить название Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Это сотрудничество отражает стремление обеих компаний продвигать ценности приключений и исследования, что стало актуальным трендом в моде и автопроме.

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Вдохновение для коллаборации пришло от величественного Монблана, самой высокой горы в Альпах и Западной Европе, высота которой составляет 4 805,59 метров. Эта гора всегда привлекала любителей альпинизма и зимних видов спорта. Создатели новой версии Jeep намерены передать дух приключений через уникальный продукт. Как подчеркнул представитель Jeep в Европе, данное партнерство нацелено на создание эксклюзивного автомобиля, который символизирует общие ценности и приверженность к устойчивому развитию.

По данным 32CARS.RU, количество выпущенных автомобилей Jeep Avenger 4xe The North Face Edition будет ограничено и составит 4 806 единиц — в честь высоты Монблана. Разработка этой модели велась в течение двух лет, чтобы создать машину, отражающую природные условия и включающую в себя уникальные элементы дизайна и материалы.

Хотя подробности о технических характеристиках пока не раскрыты, известно, что для этой версии был выбран мягкий гибридный двигатель с системой полного привода. Официальная премьера Jeep Avenger 4xe The North Face Edition запланирована на 25 октября, что вызвало большой интерес среди автолюбителей и поклонников активного отдыха.