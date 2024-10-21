Появились новые подробности о новом отечественном минивэне Sollers RF8

В конце прошлой недели в рамках форума БРИКС был представлен минивэн Sollers RF8. Его внешность не скрывали, а вот фото салона появились только сейчас.

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Как оказалось, салон полностью повторяет свой исходник от компании JAC: кожаная отделка с перфорацией, "ушастое" рулевое колесо с клавишами управления, единой панелью, состоящей из экранов приборки и мультимедиа, блок управления климатом с физическими кнопками, слот беспроводной зарядки.

Предполагается, что Sollers будет выпускать RF8 с 7-местным салоном. Предположим, что появление VIP-версии в случае одобрения восточного партнёра зависит от запросов рынка.

В КНР прототип доступен с гибридной силовой установкой и бензиновым двигателем. Sollers RF8 будет доступен с последним, то есть с двухлитровым ДВС мощностью свыше 200 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Длина RF8 составляет 5215 мм, ширина - 1 895 мм, а высота - 1 830 мм. Колесная база - 3 100 мм. Таким образом, ближайшим конкурентом минивэна Sollers на нашем рынке будет GAC M8 стоимостью от 5,5 млн рублей.