Стильный и недорогой кроссовер Deepal S05 от Changan выходит на рынок

Компания Changan продолжает развивать модельную линейку своего дочернего бренда Deepal, под которым продаёт относительно доступные, но имеющие премиальный лоск электромобили и plug-in гибриды. В Китае стартовали продажи младшего в гамме кроссовера Deepal S05, его минимальная цена составляет 119 900 юаней (1,62 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Марка Deepal анонсировала младший кроссовер S05 весной этого года, его официальная премьера состоялась в конце лета на автосалоне в Чэнду, а теперь начались розничные продажи. Как и другие модели Deepal, кроссовер S05 предлагается в виде электромобиля и plug-in гибрида типа range extender, в котором ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и подзаряжает на ходу тяговую батарею.

Единственный электромотор у Deepal S05 установлен на задней оси и вращает задние колёса.

У чисто электрической версии Deepal S05 максимальная отдача электромотора составляет 175 кВт (238 л.с.) и 320 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, максимальная скорость — 180 км, ёмкость батареи — 56,12 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510 км по циклу CLTC.

На plug-in гибридном Deepal S05 электромотор выдаёт 160 кВт (217,5 л.с.) и 320 Нм, мощность установленного спереди под капотом 1,5-литрового бензинового «атмосферника» — 72 кВт (98 л.с.), ёмкость тяговой батареи — 27,28 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 200 км по циклу CLTC, запас хода в гибридном режиме с полностью заправленным 45-литровым баком — 1234 км по циклу CLTC. Первую «сотню» гибридный Deepal S05 набирает за 7,9 с, максимальная скорость — 175 км/ч.

Габаритная длина Deepal S05 — 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, колёсная база — 2880 мм. Подвеска — пружинная, спереди — типа McPherson, сзади — независимая многорычажная. Матричные фары, поставляемые Huawei, могут рисовать картинки на асфальте, в том числе — предупреждения для пешеходов. Панорамная стеклянная крыша имеет площадь 1,9 м2. Над лобовым стеклом установлена камера с 4K-разрешением, она используется не только для работы электронных ассистентов водителя, но и для реализации творческих способностей водителя — можно снимать фотографии, записывать видео и выгружать в соцсети.

В салоне на лаконичной панели установлен единственный 15,6-дюймовый мультимедийный монитор с 2,5K-разрешением и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155, роль щитка приборов выполняет 50-дюймовый цветной проекционный экран на лобовом стекле. Между передними сиденьями есть 13-литровый термобокс для хранения еды и напитков. Топовая штатная 1260-ваттная аудиосистема насчитывает 14 громкоговорителей. Мощность беспроводной зарядки для смартфона — 50 Вт. Объём багажника у гибридной версии — 464 л, у электрической — 492 л. У последней имеется также дополнительный передний багажник объёмом 159 л.

Электрический Deepal S05 стоит в Китае от 119 900 юаней (1,62 млн рублей в переводе по текущему курсу), plug-in гибридный — от 139 900 юаней (1,89 млн рублей). В России марка Deepal на данный момент официально не представлена, но её моделями в нашей стране торгуют несколько серых дилеров. В Китае за первые три квартала этого года продажи Deepal, по данным CAAM, составили 101 586 машин (+25,7% по сравнению с АППГ).