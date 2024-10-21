Volkswagen готовит серьезные обновления на 2025 год

В 2025 году Volkswagen намечает значительные изменения, которые могут оказать влияние на его позиции на рынке. Среди запланированных новинок — обновленный T-Roc, новая версия Transporter и долгожданный Volkswagen Tayron, который займет промежуточное положение между Tiguan и Touareg.

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Также будет представлен Volkswagen ID.2, компактный электромобиль, созданный для широкого круга покупателей. Хотя его полноценный запуск на рынок намечен на 2026 год, предварительная демонстрация уже состоится в 2025. Эта модель будет построена на платформе MEB Entry, оснащена передним приводом, обеспечивая мощность до 166 кВт и запас хода около 450 км. Ожидаемая стартовая цена — 25 000 евро.

Volkswagen Tayron станет заменой для семиместного Tiguan Allspace, предлагая разнообразные модификации с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Мощность будет варьироваться от 150 до 272 л.с., а начальная цена составит 45 475 евро. Интересно, что о новинках компании можно узнать и из статей, опубликованных в издании SPEEDME.RU.

Что касается T-Roc, вторая его генерация сохранит бензиновые и гибридные версии двигателей и предложит обновленный дизайн, а также современные технологии. Также в 2025 году ожидаются обновленные Transporter и Caravelle, которые будут доступны с дизельными, гибридными и электрическими силовыми установками, что сделает их интересными для различных групп потребителей.