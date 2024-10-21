В России призвали прекратить травить россиян «стеклоомывашкой»

Россиянам рассказали, чем грозит использование «незамерзайки» с изопропилом. В Национальном автомобильном союзе (НАС) обратились в правительство с просьбой отменить запрет на продажу на территории России зимней стеклоомывающей жидкости на метаноле, однако обязать производителей добавлять в «незамерзайки» денатурат.

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В НАС напомнили, что запрет на использование метанола в «незамерзайке» был принят в начале 2000-х годов из-за граждан, которые употребляют жидкость внутрь. Однако теперь, по мнению экспертов, страна значительно изменилась, а у государства появилось значительно больше механизмов контроля, что позволяет пересмотреть запрет.

«Государство не просто может теперь отследить каждую партию метанола: оно может и проконтролировать, чтобы в стеклоомывающую жидкость производители обязательно добавляли денатурирующую добавку. Она стоит копейки и позволяет исключить даже возможность приема жидкости внутрь, происходит мгновенная рефлекторная рвотная реакция. Пора прекратить травить водителей вонючей и неэффективной изопропиловой стеклоомывашкой. Пора возвращаться к практикам, принятым во всех передовых странах», — подчеркнули в союзе.

Отмечается также, что действующий запрет массово нарушается по всей стране, что подтверждают «многочисленные контрольные закупки Роспотребнадзора».

В России же заменой метанола служит изопропил, причём доказано, что его потребительские свойства хуже. Так, он быстрее замерзает при морозе, хуже справляется с загрязнениями, а «замеры в салоне автомобиля с постоянно включенным омывателем стёкол показывают, что при использовании метанола его ПДК в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять минут, а с изопропилом критический предел наступает на порядок быстрее».

Помимо этого, такие жидкости заметно дороже. Так, спрос на изопропиловый спирт резко вырос на фоне пандемии ковида, так как он используется в качестве антисептика.