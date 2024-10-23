Lada Vesta получит новые опции в 2025 году

АвтоВАЗ планирует в следующем году расширить список оборудования, доступного для автомобилей семейства Lada Vesta. Модель получит ключ-карту, климат-контроль и атмосферную подсветку салона, пишет "Автостат".

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В октябре стартовали продажи Lada Vesta в обновлённых комплектациях по цене от 1 525 000 до 2 191 000 рублей в зависимости от типа кузова и силового агрегата. Модель получила как утраченные из-за санкций опции, например, систему стабилизации ESC, так и позиции, которые не были доступны ранее: передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

На прошлой неделе АвтоВАЗ анонсировал выпуск более доступной Lada Vesta с автоматической трансмиссией: вариатор теперь доступен в паре с мотором 1.6 литра мощностью 106 л.с. Такие авто уже начали появляться у дилеров.

Также АвтоВАЗ разрабатывает версию Lada Granta с вариатором.