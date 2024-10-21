С молотка пустят последний гоночный болид Михаэля Шумахера

На торги выставят Ferrari 248 — последний болид Михаэля Шумахера. Именно на этом болиде гонщик последний раз выступил в качестве действующего пилота. Аукцион, в рамках которого любой желающий сможет купить автомобиль, проведет в ноябре Sotheby's. Данный болид разработали специально для сезона 2006 года, который стал последним для Красного Барона. При этом уже в следующем году спорткар пилотировал другой легендарный автогонщик – Кими Райкконен.

© Motor.ru

В 2006 года за рулем Ferrari 248 Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при, завоевал три вторых места, а также обеспечил четыре самых быстрых круга. Кроме того, пилотируя спорткар, Шумахер занял первое место на Гран-при Германии в том же году. Та победа стала последней для спортсмена на родине. При этом немец уступил чемпионский титул Фернандо Алонсо, который представлял Renault. Данный болид стал 66-й машиной в карьере Красного Барона.

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

Считается, что данный болид стал первым в формульной карьере знаменитого финского гонщика Кими Райкконена. К концу 2007 года машину сняли с соревнований, после чего продали неназванному коллекционеру. С тех пор автомобиль находился в одних руках. За это время болид лишь несколько раз выводили на трек для частных заездов на фирменном треке Ferrari. В открытой продаже Ferrari 248 Шумахера появится в ноябре впервые.

В июле прошлого года в продаже появился другой болид Михаэля Шумахера. Тогда на торги выставили Ferrari F2001b, который знаменитый гонщик пилотировал в 2002 году.