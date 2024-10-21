Обновленный Subaru получит гибридную установку с запасом хода до 1000 километров

Subaru Crosstrek первым получит гибридную установку с запасом хода до 1000 километров. В её состав войдет новый «оппозитник» 2.5, два электромотора и тяговая батарея. По сравнению с предыдущей системой e-Boxer новая на 20 процентов экономичнее и вдобавок мощнее. Продажи Crosstrek с такой системой начнутся в декабре — но пока только в Японии.

Компания Subaru представила новую гибридную систему, которая по запасу хода позволит зайти на территорию дизелей. Сначала она появится на Crosstrek для японского рынка, причем запуск запланирован на декабрь 2024 года. Затем на неё переведут и другие модели. В основе установки — новый «оппозитник» 2.5 (160 л.с., 209 Нм). Ему помогают два электромотора: один выступает в роли генератора, второй — тяговый, мощностью 119,6 лошадиной силы и 270 Нм крутящего момента. Оба получают энергию от литий-ионной батареи емкостью всего 1,1 киловатт-часа, так что впечатляющей дальностью хода на электротяге такой гибрид похвастать не сможет.

© Subaru

Поскольку речь идет о последовательно-параллельной системе, то приводить в движение машину может и ДВС, и электромотор, в одном корпусе с которым установлен передний дифференциал и муфта с электронным управлением. Гибридный Crosstrek сохранил механический полный привод, а ещё, благодаря переносу блока управления питанием из-под пола багажника в моторный отсек, обзавелся увеличенным топливным баком (63 л.). По словам Subaru, в сочетании с 20-процентным улучшением топливной экономичности эти меры позволили увеличить запас хода на одном баке до 1000 километров. Показатель пока расчетный, а фактический будет зависеть от ряда факторов.

© Subaru

Нынешний Crosstrek тоже использует гибридную систему под названием e-Boxer. В ней атмосферный «оппозитник» объёмом 2,0 литра с отдачей 145 лошадиных сил и 188 Нм сочетается с электромотором на 14 сил и 65 Нм. В родной Японии привод у кроссовера может быть как передним, так и полным, но в Европе модель предлагают только с четырьмя ведущими колесами.