Эксперт не увидел разницы между Lada Vesta и Aura за 2,8 млн рублей

Главред "За Рулем" Кадаков не увидел разницы между Lada Vesta и Aura за 2,8 млн рублей
Конструкция Lada Aura почти не отличается от Lada Vesta, на основе которой она построена. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Передняя часть – плоть от плоти Vesta, не поменялось вообще ничего. Но в передней подвеске изменились настройки амортизаторов и, конечно, перенастроена система стабилизации под более тяжелую машину. Вплоть до средней стойки кузова это одна и та же машина, а дальше идут изменения», — сказал Кадаков.
Автомобиль получил вставку кузова длиной более 250 мм, а также усиленные пороги, чтобы противостоять боковому удару, уточнил он. При этом конфигурация задней подвески не изменилась, но в ней появились более высокие амортизаторы с измененными характеристиками жесткости, пояснил Кадаков.