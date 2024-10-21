В России сняли на фото Renault Sandero нового поколения с военными номерами

У российских военных появился Renault Sandero третьего поколения
В России сняли на фото Renault Sandero нового поколения. Как отмечает «Мотор», у военных самым неожиданным образом оказался предсерийный автомобиль: АвтоВАЗ планировал начать выпуск таких летом 2022 года. Но весной 2022-го руководство компании Renault приняло решение покинуть российский рынок. После этого работы над проектом прекратились.
Знатоки легко определят, что удачливому фотографу попался именно предсериный Renault Sandero Stepway III тольяттинской сборки, так как европейский и бразильский варианты модели отличаются совершенно иным дизайном.
Добавим, что ближайшим родственником этого хэтчбека является будущая Lada Iskra — грядущая российская новинка базируется на локализованной версии платформы CMF-B из ассортимента альянса Renault-Nissan.
При этом ранее появились слухи, будто новый Sandero теоретически со временем может встать на конвейера «Автозавода Санкт-Петербург», где сейчас делают кроссоверы Xcite, но АвтоВАЗ категорически опроверг такую возможность.
Между тем, Lada Granta получит новую коробку передач: на бюджетное семейство начнут ставить китайские вариаторы.