В России сняли на фото Renault Sandero нового поколения с военными номерами

В России сняли на фото Renault Sandero нового поколения. Как отмечает «Мотор», у военных самым неожиданным образом оказался предсерийный автомобиль: АвтоВАЗ планировал начать выпуск таких летом 2022 года. Но весной 2022-го руководство компании Renault приняло решение покинуть российский рынок. После этого работы над проектом прекратились.

© Quto.ru

Знатоки легко определят, что удачливому фотографу попался именно предсериный Renault Sandero Stepway III тольяттинской сборки, так как европейский и бразильский варианты модели отличаются совершенно иным дизайном.

Добавим, что ближайшим родственником этого хэтчбека является будущая Lada Iskra — грядущая российская новинка базируется на локализованной версии платформы CMF-B из ассортимента альянса Renault-Nissan.

При этом ранее появились слухи, будто новый Sandero теоретически со временем может встать на конвейера «Автозавода Санкт-Петербург», где сейчас делают кроссоверы Xcite, но АвтоВАЗ категорически опроверг такую возможность.

Между тем, Lada Granta получит новую коробку передач: на бюджетное семейство начнут ставить китайские вариаторы.