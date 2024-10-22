Третий месяц подряд россияне покупают более полумиллиона машин с пробегом

В России третий месяц подряд перепродают по полмиллиона автомобилей. По данным «Автостата», в сентябре 2024 года было продано 529,4 тысячи машин с пробегом, что на 5,5 процента меньше, чем в августе, но на 3,9 процента превосходит прошлогодний результат за тот же месяц. При этом с марта по май 2024-го объем вторичного авторынка тоже превышал отметку в полмиллиона штук, и лишь в июне опустился чуть ниже, до 499,6 тысячи штук.

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Лидером на вторичном рынке по-прежнему остается Lada, продажи которой в сентябре составили 127,5 тысячи автомобилей. На втором месте по этому показателю находится Toyota (54,2 тысячи единиц), за которой следуют корейские Kia и Hyundai (32,3 тысячи и 30,3 тысячи). Замыкает первую пятерку Nissan, сентябрьский результат которого — 25,1 тысячи штук.

Чаще всего россияне покупают на вторичке седан Lada 2107, причем эта модель занимает первую строчку в рейтинге по продажам уже восьмой месяц подряд. В сентябре россияне купили 11,8 тысячи вазовских «семерок». На втором и третьем местах Kia Rio (11,4 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (11 тыс. шт.) соответственно, в пятерку также входят хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. шт.) и Ford Focus (9,7 тыс. единиц).

По итогам девяти месяцев 2024 года объем вторичного авторынка составил 4,38 миллиона автомобилей. Это на 1,3 процента больше, чем в январе-сентябре 2023-го.