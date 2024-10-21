Продавцов автомобилей уличили в недобросовестной работе
Центробанк пригрозил банкам и автосалонам за недобросовестные практики. Специалисты Банка России проанализировали рынок автокредитования и пришли к выводу, что многие продавцы автомобилей и финансовые организации навязывают покупателям дополнительные услуги по завышенной стоимости. При этом сам договор составлен таким образом, что клиент не может отказаться от навязанных опций.
«Клиентам предлагают дорогостоящие консультационные услуги по страхованию, притом что за такие консультации обычно платить не нужно, или скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит или приобретения дополнительных платных услуг. Кроме того, известны случаи, когда заёмщиков намеренно плохо информируют об условиях сделки. В результате клиенты несут дополнительные расходы, приобретая ненужные товары или услуги, и не могут быть полностью защищены действующим регулированием», — говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке подчеркнули, что рекомендуют кредиторам воздержаться от подобных практик. Также отмечается, что по закону покупатель имеет право отказаться от приобретённых вместе с кредитом дополнительных услуг в течение 30 дней со дня его оформления, а также потребовать возвращения уплаченных денег.
Покупателям автомобилей рекомендуют при оформлении договора самостоятельно проставить отметки о согласии на приобретение только нужных услуг. Кроме того, клиент не обязан пользоваться услугами страховой компании, которую предложил дилер.
«В случае воспрепятствования праву на отказ от дополнительных услуг и возврат денежных средств потребитель вправе обратиться с жалобой в Банк России, Роспотребнадзор, а также в Службу финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг или суд с соблюдением обязательного досудебного порядка», — заключили в ведомстве.