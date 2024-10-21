Продавцов автомобилей уличили в недобросовестной работе

Центробанк пригрозил банкам и автосалонам за недобросовестные практики. Специалисты Банка России проанализировали рынок автокредитования и пришли к выводу, что многие продавцы автомобилей и финансовые организации навязывают покупателям дополнительные услуги по завышенной стоимости. При этом сам договор составлен таким образом, что клиент не может отказаться от навязанных опций.

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«Клиентам предлагают дорогостоящие консультационные услуги по страхованию, притом что за такие консультации обычно платить не нужно, или скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит или приобретения дополнительных платных услуг. Кроме того, известны случаи, когда заёмщиков намеренно плохо информируют об условиях сделки. В результате клиенты несут дополнительные расходы, приобретая ненужные товары или услуги, и не могут быть полностью защищены действующим регулированием», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что рекомендуют кредиторам воздержаться от подобных практик. Также отмечается, что по закону покупатель имеет право отказаться от приобретённых вместе с кредитом дополнительных услуг в течение 30 дней со дня его оформления, а также потребовать возвращения уплаченных денег.

Покупателям автомобилей рекомендуют при оформлении договора самостоятельно проставить отметки о согласии на приобретение только нужных услуг. Кроме того, клиент не обязан пользоваться услугами страховой компании, которую предложил дилер.