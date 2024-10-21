Chery поможет корейским партнерам из SsangYong

Компании Chery и KG Mobility (в прошлом - SsangYong) будут сотрудничать: заключено соглашение, согласно которому китайский автогигант поможет корейским коллегам быстрее создавать новые модели и выводить их на рынок.

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Это станет возможным благодаря доступу к платформам Chery, которые в большинстве своём являются модульными, а значит пригодны для выпуска автомобилей с различным типом силовых установок и различных сегментов.

Однако пока KGM интересует максимально рентабельные модели, то есть средне- и полноразмерные кроссоверы. Подробностей о новинках пока нет.

Для Chery партнёрство c KGM является ещё одним шагом по расширению международного присутствия, однако в случае с корейской компанией это вряд ли будет просто ребрендинговая история, как в случае с итальянской маркой DR Auto, выпускающей клоны кроссоверов Chery.