В России спрос на автомобили с пробегом от дилеров вырос на треть

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на дилерские автомобили с пробегом в России в третьем квартале 2024 года. Как рассказали специалисты "Российской газете", спрос на такие транспортные средства вырос на 31% по сравнению со вторым кварталом этого года.

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По данным "Авито Авто", предложение на авто с пробегом от дилеров год к году выросло на 26,2%, а в сравнении со вторым кварталом этого года - на 12,3%. Средняя цена машины за год снизилась на 7,4% и составила 1 480 000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка ВАЗ (Lada) (11,9%), на втором - Kia (10,1%), на третьем - Hyundai (8,4%). Максимальную динамику в сравнении с предыдущим кварталом продемонстрировала марка Toyota: рост на 12%.

Самой востребованной среди марок в категории дилерских автомобилей с пробегом стал ВАЗ (Lada): на его долю пришлось 12,3% от спроса. Также в топ-5 вошли Kia (9,3%), Hyundai (8,3%), Toyota (7,7%) и Volkswagen (5,7%). На первом месте по динамике за квартал оказалась Toyota, спрос на которую вырос на 50,3%.

Лидером по доле в спросе среди моделей стала ВАЗ (Lada) Granta с показателем 3%. На втором месте - Hyundai Solaris с 2,8%, на третьем - Kia Rio c 2,5%. Четвертую строку заняла Toyota Camry, которой досталось 2,1% от спроса, а пятую - ВАЗ (Lada) Vesta (1,9%). Лидером по динамике год к году стала ВАЗ (Lada) Vesta: спрос на нее вырос на 12,1%, а за квартал - Toyota Camry (на 48,7%).