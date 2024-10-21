Ford Mustang Mach-E получил порцию обновлений

Компания Ford улучшила электрический кроссовер Mustang Mach-E. Ему установили тепловой насос, пересмотрели компоновку салона, в том числе перенесли селектор трансмиссии с центральной консоли на рулевую колонку, и добавили стайлинг-пакет Sport Appearance, который визуально превращает обычный Mustang Mach-E в Mustang Mach-E GT.

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Кроссовер Ford Mustang Mach-E получил несколько небольших изменений. По словам компании, добавить их просили нынешние и будущие владельцы, так что это в большей степени работа над ошибками. К примеру, электрическому кроссоверу добавили тепловой насос: зимой он будет греть салон теплом от силовой установки, экономя драгоценное электрического. Также стало больше места в ногах передних пассажиров и шире возможности персонализации.

© Ford

© Ford

© Ford

Новый пакет Sport Appearance сделает Mustang Mach-E Premium похожим на Mustang Mach-E GT. В набор входят оригинальная решетка радиатора, накладки арок и пороги в черном глянце, красная строчка на сиденьях и спортивные педали. В стандартное оснащение отныне включена вентиляция передних кресел, а опционально для кроссовера доступен автопилот BlueCruise новой версии 1.5. Он умеет следить за скоростью потока и автоматически менять полосу для обгона впереди идущих автомобилей.

© Ford

© Ford

© Ford

Расширена палитра кузовных красок — в ней появились три новых оттенка: Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic и Desert Sand. Добавлены три варианта колес, среди которых серые Dark Carbonized Gray для Mustang Mach-E Rally. Силовые установки ревизия не затронула. Кроссовер по-прежнему можно заказать в версиях с одним электромотором, двухмоторной GT и топовой Rally, которая от GT отличается наличием опции Performance Upgrade и ездовым режимом RallySport для гравийных и грунтовых дорог.