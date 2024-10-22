Названы грузовики, которые будут выпускаться под российской маркой «Алтай»

Бренд Altai Trucks представит свою продукцию на выставке Comtrans. Мeждународная выставка коммeрчeских автомобилeй пройдёт 10–13 дeкабря 2024 на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцeнтр на Красной Прeснe». При этом Altai Trucks опубликовал несколько снимков своих моделей: на них, как рассмотрела редакция Quto, видны переименованные грузовики китайской компании Wanshan Special Vehicle.

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Специализация бренда Altai Trucks — производство и продажа грузовой техники полной массой от 3,5 до 50 тонн. Из этого ассортимента посетителям выставки покажут полноприводное шасси 6х6 серии Corbu. Его особенности — это односкатная ошиновка, 300-сильный двигател и максимально разрешенной масса 25 тонн.

Также публике будут предъявлены 20-тонное шасси Multa и 12-тонный грузовик Argut — их сборкой занимается компания «261 Ремонтный завод» из Великого Новгорода. Нетрудно догадаться, что машины также предоставил «поднебесный» партнёр. Остальные подробности будут раскрыты позже.

И продолжая тему коммерческого транспорта. Недорогой, но мощный: КамАЗ представил новый грузовик — трёхосная новинка получила индекс 65117-В5.