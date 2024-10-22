Раскрыты все подробности о дешевом Jetour X50 для России

В преддверии скорого старта продаж китайский производитель опубликовал в Сети все подробности о новом доступном кроссовере, продажи которого на российском рынке начнутся в ближайшее время. Премьера автомобиля состоялась в июле 2024 года на выставке Chinese Motor Show, а Россия станет для модели первым рынком за пределами домашнего.

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Моторная гамма новинки будет включать в себя 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил и 163 Нм крутящего момента, а также развивающий 147 сил 210 Нм турбомотор того же объёма. С первым сочетается 5-ступенчатая механическая трансмиссия, со вторым — 6-диапазонный «робот». Привод — только передний.

По умолчанию машина оснащается 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контролем, аудиосистемой с 6 динамиками, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, круиз-контролем, задними датчиками парковки, а также подогревом передних сидений и руля.

Цены на Jetour X50 в комплектации Comfort начинаются от 1 990 000 рублей.

Версия Elite стоимостью от 2 290 000 рублей дополнительно оборудована беспроводной зарядкой для смартфона, подогревом задних сидений, светодиодной оптикой.

Топовому варианту Luxury, помимо прочего, положены камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, помощник при движении задним ходом, помощник при перестроении, система безопасного открывания дверей, люк в крыше. Всё это оценивается в 2 440 000 рублей.