Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме

Минпромторг вернет значительную часть требований техрегламента в российском автопроме. Ведомство подготовило соответствующие поправки в проект постановления правительства №855.

Напомним, в 2022 году власти ввели упрощенный техрегламент из-за антироссийских санкций.

С этого времени отечественные производители смогли либо наладить собственное производство критически важных автокомпонентов, либо найти санкционно стойкие цепочки поставок для тех комплектующих, которые в России находятся на этапе освоения.

"Это позволяет практически полностью вернуться к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 с 1 января 2025 года", - говорится в заявлении.

Исключения в части обязательных требований продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб.