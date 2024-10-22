Эксперт назвал запчасти, которые трудно купить

Эксперт назвал пять автозапчастей, которые сложно купить в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что России труднее всего купить электронные блоки (блоки управления двигателем и коробкой передач) для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые не относятся к числу систематически заменяемых.

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Для того, чтобы получить электронные блоки у иностранного дилера, нужно предоставить VIN-номер. По нему видно, что машина из России, и иностранный поставщик отказывается от сделки, говорит Хайцеэр.

Трудности возникают с новыми ключами, личинками замков, оригинальными запчастями, которые редко ломаются, например, элементы обшивки салона, сообщает «Газета.Ru».

Ранее автоэксперт Илья Плисов заявил, что половина всех импортных автомобильных масел для двигателей в канистрах, продающихся в настоящее время на российском авторынке, — подделка. Каждая вторая канистра масла стоит дешевле экономически оправданного уровня цены, считает он. При этом специалист обратил внимание, что некоторые масла продаются в России в старых канистрах, хотя в Европе эти бренды уже давно сменили упаковку, например, масло Castrol.