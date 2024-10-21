Mercedes-Benz запустила завод по переработке батарей электромобилей

Первый и пока единственный завод Mercedes-Benz по переработке батарей электромобилей находится в немецком городе Куппенхайм (земля Баден-Вюртемберг), он способен перерабатывать 50 000 батарейных модулей в год общей массой 2500 т. Заявленная эффективность завода составляет 96% — это значит, что 96% массы материалов каждого батарейного модуля после переработки на заводе пригодны для вторичного использования.

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Строительство пилотного завода по переработке батарей электромобилей компания Mercedes-Benz начала в марте прошлого года, сегодня этот завод начал полноценную работу, на церемонию запуска приехал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Точная стоимость завода не разглашается, сообщается лишь, что это двузначная цифра в миллионах евро (то есть не более 99 млн евро) и что часть затрат на строительство и функционирование завода взяло на себя федеральное правительство Германии.

Завод по переработке батарей построен не в чистом поле, а рядом с действующим кузнечным производством Mercedes-Benz в Куппенхайме. Особо подчёркивается, что вся энергия, используемая для переработки батарей, — «зелёная», то есть полученная из возобновляемых источников без выбросов СО2. Часть этой энергии вырабатывают установленные на крыше завода солнечные панели общей мощностью 350 кВт.

Завод в Куппенхайме перерабатывает не только изношенные батареи электромобилей, но и тяговые батареи plug-in гибридов. Если оценивать производительность завода только электромобильными батареями из расчёта, что каждая батарея состоит из 10 модулей, то получается, что в год предприятие в Куппенхайме перерабатывает батареи 5000 электромобилей — это, прямо скажем, очень скромный объём, ведь только в третьем квартале этого года компания Mercedes-Benz продала в мире 46 900 электромобилей. Но у большинства других компаний, производящих электромобили, нет и такого завода, а ведь противники электромобилей называют сложности с утилизацией батарей едва ли не главным их недостатком.

Самый сложный и энергозатратный этап в переработке батарей — извлечение полезных материалов из их активных компонентов, электролита и электродов, для этого Mercedes-Benz применяет низкотемпературный (до 80 °C) гидрометаллургический процесс, а не высокотемпературный пирометаллургический, как на других подобных заводах. На выходе завод даёт очищенное и готовое к повторному использованию сырьё: литий, никель, кобальт, марганец, железо, медь, алюминий и другие металлы, пластики и порошкообразный углерод, который можно использовать в композитных материалах.

Экономические параметры работы завода в пресс-релизе никак не раскрыты, то есть неясно, может ли такой завод в перспективе себя окупить или он по определению убыточен. Также Mercedes-Benz не сообщает, когда и где будут построены и запущены другие подобные заводы, а ведь это очень важная информация в свете того, что Mercedes-Benz сохраняет намерение к 2039 году стать полностью углерод-нейтральной компанией. Впрочем, цели и намерения, как известно, можно менять и/или переносить на более поздний срок. Из-за глобального замедления спроса на электромобили компания Mercedes-Benz ранее в это году пессимизировала свои электромобильные планы и заявила, что продлит жизненные циклы ключевых «углеводородных» моделей.