ГАИ сообщила о новом способе угона автомобиля

ГАИ сообщила о набирающем популярность способе угона автомобиля. В Госавтоинспекции рассказали о новом способе угона машин и кражи ценных вещей из них. Преступники крепят лист бумаги на заднее стекло автомобиля, закрывая обзор. Когда владелец машины садится в неё и запускает двигатель, то замечает этот лист и выходит, чтобы его убрать.

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Редкий водитель станет вынимать ключи из замка зажигания, забирать с собой какие-то вещи, на что, собственно, и расчёт. Злоумышленник в этот момент угоняет машину или ловко забирает из салона то, что приметил.

В ведомстве предупредили, что даже система бесключевого доступа не спасает в такой ситуации, так как угонщик может уехать с места преступления и взломать защитные системы, скрывшись от владельца.

В Госавтоинспекции рекомендовали в случае обнаружения закрытого заднего стекла не выходить из салона, заблокировать двери и уехать в безопасное место, где находятся другие люди и камеры видеонаблюдения. Это может быть АЗС или парковка у супермаркета. И только там стоит остановиться, заглушить двигатель и снять посторонний предмет со стекла.

Стоит помнить, что страховка не покрывает такую кражу — машину угнали при оставленном включённом моторе и ключе в замке зажигания. Таким образом, водитель не соблюдал простейшие меры предосторожности.