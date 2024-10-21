Lada хочет занять место Geely на рынке Белоруссии

В 2025 году «российский бренд №1» планирует реализовать через белорусских дилеров 15 000 машин, рассказал редакции Quto глава компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

© Quto.ru

Для справки, в 2023 году всеми членами автомобильной ассоциации БАА было продано 25 408 новых автомобилей. Модели марки Geely тогда разошлись тиражом 15 706 экземпляров, а Lada смогла продать только 2684 машин.

В начале этого года Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) прогнозировала по итогам грядущих 12 месяцев продажи на уровне 27 000 единиц. Однако этого показателя удалось достичь всего за январь-август!

В итоге, актуальная ёмкость белорусского рынка — 45-48 тысяч новых легковушек. Если этот прогноз сохранится на 2025-й, то получается, что Lada готова закрыть своей продукцией треть спроса, серьёзно потеснив Geely.

Между тем, ранее редакции Quto стало известно, что Lada Granta получит новую коробку передач: на бюджетное семейство начнут ставить китайские вариаторы.