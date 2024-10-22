Chery разрабатывает новые твердотельные аккумуляторы

Китайская компания Chery активно разрабатывает твердотельные аккумуляторы, которые могут стать новым этапом в эволюции электромобилей. Планируется, что эти батареи будут готовы к внедрению в 2026 году. На глобальной инновационной конференции Chery поделилась успехами в создании прототипов аккумуляторов с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, а к 2025 году этот показатель вырастет до 600 Вт·ч/кг. Уже через два года после этого компания собирается начать массовую установку таких батарей в свои машины.

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Особенностью этих аккумуляторов станет возможность преодоления дистанции до 1500 км на одном заряде. Разработка подобных технологий идет полным ходом и у других производителей, однако, как отмечает издание SPEEDME.RU, пока ни один электромобиль с полностью твердотельной батареей не был выпущен на рынок. На данный момент лишь некоторые модели, такие как Nio ET7 и IM L6, оборудованы полутвердотельными аккумуляторами.

Кроме того, Chery ведет работу над новыми видами батарей. Среди них литий-железо-фосфатные и цилиндрические элементы, которые могут обеспечить до 400 км пробега всего за 5 минут зарядки. Эти инновации обещают сделать электромобили более удобными и доступными, сократив время зарядки и увеличив их автономность.