Hyundai выпустит новые поколения Avante и Tucson в 2026 году

Hyundai Motor анонсировала планы по выпуску обновленных версий своих флагманских моделей — Avante и Tucson — к первой половине 2026 года. Это решение связано с необходимостью адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, включая временный спад интереса к электромобилям и смягчение экологических норм на мировом уровне.

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Чтобы учесть эти изменения, Hyundai пересмотрела свою стратегию перехода на электротранспорт. Теперь компания намерена продлить жизненный цикл автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вплоть до 2030 года и дальше. Уже начаты разработки новых поколений седана Avante и внедорожника Tucson. Внутренние проектные коды CN8 и NX5 обозначают соответственно 8-е поколение Avante и 5-е поколение Tucson.

Обе модели будут доступны как в вариантах с бензиновыми двигателями, так и в гибридных версиях (HEV). Tucson также получит версию с подключаемым гибридом (PHEV), которая будет предлагаться на некоторых рынках.

Как отмечают журналисты SPEEDME.RU, Avante и Tucson остаются одними из самых продаваемых автомобилей Hyundai, с ежегодными продажами более 100 тысяч единиц на таких ключевых рынках, как США. Выпущенные в 2020 году поколения этих моделей уже приближаются к концу своего жизненного цикла, что делает обновление необходимым шагом для поддержания их конкурентоспособности.

Также стоит отметить, что решение продлить срок службы автомобилей с ДВС связано с тем, что Европейский Союз отложил внедрение строгих стандартов Euro 7, сохранив текущие нормы выбросов Euro 6, чтобы не спровоцировать негативные экономические последствия для отрасли.