Эксперт назвал главную причину роста автоугонов

Российских автолюбителей предупредили о волне угонов машин на запчасти. В последнее время всё чаще появляются сообщения о воровстве каких-либо деталей и компонентов машин. Автоэксперты объясняют: сложности с запчастями на иномарки диктуют знакомую, но забытую реальность начала нулевых. Что пользуется особой популярностью?

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Специалист по подбору и обслуживанию подержанных автомобилей Алексей Островский говорит, что прежде всего «уходит» то, что легче всего снять. Например, наружные зеркала заднего вида или щетки стеклоочистителей, цена на которые сейчас начинается от 20 тысяч рублей на многие модели. Если машина остаётся до утра во дворе многоквартирного дома, то их лучше снимать, советуют сотрудники дилерского центра, торгующего японскими и китайскими машинами.

Островский вспомнил, как в начале нулевых с некоторых немецких автомобилей массово воровали снимаемые снаружи фары.

«Защититься можно заметной снаружи маркировкой светотехники, чтобы на фарах стояли «клейма» владельца или номера машины. Такие детали предпочитают не воровать», — говорит эксперт.

Иногда снаружи легко снимаются пластиковые бамперы автомобилей и интегрированные в них дневные ходовые огни или противотуманки. Но, по словам специалиста, это возможно только тогда, когда эти детали были ранее повреждены и при ремонте не закреплены всеми креплениями.

Островский прогнозирует довольно активное похищение колёс уже в ближайшее время. И продиктовано это их подорожанием, особенно среди шин больших диаметров, где цена начинается от 25 тысяч рублей.

Советует он подготовиться и к попыткам угона. Трудности с зарубежными поставками запчастей на иномарки диктуют новые «решения».

«Еще недавно владельцы 10-15-летних иномарок спали спокойно, потому что запчасти на такие машины привозили из-за границы массово и «по цене металлолома».Сейчас вся логистика усложнилась, это стало дорого, и спрос на угон автомобилей в разбор снова появился», — объясняет автоэксперт.

Лучшая защита в этом случае — хорошая современная сигнализация со спутниковой поисковой системой, рекомендует Островский.