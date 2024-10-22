Peugeot представила электрический кроссовер E-408

Линейка Peugeot 408 пополнилась новым полностью электрическим кроссовером E-408, который занимает промежуточное положение между моделями E-308 и E-3008. С длиной 4,69 метра этот автомобиль сочетает в себе черты седана и внедорожника. Несмотря на недавний запуск, он уже доступен для заказа через онлайн-конфигуратор Peugeot.

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E-408 предлагается в двух комплектациях: Allure и GT. Основные отличия заключаются в элементах дизайна, таких как фары — у Allure они EcoLED, а у GT используются полноформатные LED. Решетка радиатора также различается: у GT она оформлена градиентным узором, аналогичным тому, что применяется в модели E-3008.

Автомобиль построен на платформе E-EMP2 от группы Stellantis и оснащен электромотором мощностью 210 л.с. с батареей емкостью 58,2 кВт·ч, содержащей элементы NCM (никель, кобальт и марганец). По циклу WLTP запас хода составляет 453 км. E-408 поддерживает зарядку мощностью до 11 кВт на переменном токе и до 120 кВт на постоянном токе, позволяя зарядить батарею от 20 до 80% всего за чуть более 30 минут.

Доступны три режима вождения: Normal (190 л.с.), Eco (170 л.с.) и Sport (210 л.с.). Водитель также может выбирать уровень рекуперативного торможения с помощью лепестков за рулем, устанавливая один из трех режимов.

С точки зрения внешнего дизайна Peugeot E-408 практически не отличается от своих версий с двигателями внутреннего сгорания. Цены начинаются от 44 860 евро (около 4,71 миллиона рублей) за комплектацию Allure, в то время как версия GT стоит 47 670 евро (примерно 5 миллионов рублей). Это сопоставимо с ценами на E-3008, который начинается от 45 660 евро (около 4,79 миллиона рублей) за Allure и достигает 50 110 евро (примерно 5,26 миллиона рублей) за GT.

Peugeot E-308, с менее мощным мотором на 156 л.с. и батареей на 54 кВт·ч, предлагается по более доступным ценам — от 38 320 евро (около 4 миллионов рублей) за версию Style.

С уходом модели 508 у Peugeot теперь каждая модель в линейке имеет электрическую версию, включая легковые автомобили (E-208, E-308, E-308 SW, E-408), кроссоверы (E-2008, E-3008, E-5008), минивэны (E-Rifter, E-Traveller) и фургоны (E-Partner, E-Expert, E-Boxer). Как отмечает издание 32CARS.RU, это подчеркивает стремление компании к электрификации всего модельного ряда.