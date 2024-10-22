В Россию привезли обновленный флагманский седан Kia K9

В России стартовали продажи обновленного флагманского седана Kia K9 2025 модельного года, доступного у столичных дилеров по цене от 9 миллионов рублей. Этот элегантный автомобиль был представлен на мировой премьере весной 2024 года и теперь радушно встречен на российском рынке, предлагая современный дизайн и множество технологических усовершенствований. Как стало известно изданию SPEEDME.RU, K9 привнес значительные изменения как во внешнем, так и во внутреннем оформлении.

© Kia

Передняя часть автомобиля обзавелась новой решеткой радиатора, заменившей V-образные элементы на горизонтальные перекладины, что придает модели более строгий и актуальный вид. Новый облик также дополняется 19-дюймовыми колесными дисками и свежим цветом кузова «Серая Галька», который подчеркивает премиальный статус седана.

Интерьер Kia K9 также был обновлен, и для российских моделей предложена новая отделка в цвете «Коричневый Марсианский». Среди технологических новшеств выделяется система «After Blow», предотвращающая образование конденсата и неприятных запахов от кондиционера, автоматически активирующаяся через полчаса после остановки двигателя.

Седан также предлагает массажное кресло для переднего пассажира, порты USB-C для удобства пассажиров и огнетушитель, что подчеркивает высокие стандарты безопасности и комфорта. В более дорогих комплектациях доступны дополнительные опции, которые ранее были опциональными.

Kia K9 предлагается в России исключительно с полным приводом и атмосферным 3,8-литровым V6, развивающим 315 л.с. и 397 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.