В России хотят установить перегородки в такси для защиты водителей от пассажиров.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением оснастить салоны такси защитными прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Он отметил, что это предложение обусловлено участившимися конфликтами между водителями и пассажирами, которые часто попадают в новостные сводки.

Крупник указал, что в ряде зарубежных стран такси обычно оборудуются такими перегородками для предотвращения физических контактов. Кроме того, перегородки могут служить дополнительным барьером против распространения респираторных заболеваний и инфекций.

Депутат призвал оценить целесообразность внедрения этих барьеров в российских такси, отметив, что это может положительно сказаться на безопасности поездок, улучшить санитарную обстановку в автомобилях и повысить авторитет профессии водителя такси. Специалисты Банка России изучили рынок автокредитов и обнаружили, что многие продавцы автомобилей и банки навязывают покупателям ненужные услуги по завышенным ценам. Подробнее – в нашей публикации.