Минстрой может сократить число парковочных мест у домов с 2026 года

В России могут сократить количество парковок около жилых домов: с 2026 года правительство намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Минстрою поручено изменить нормы к декабрю 2025-го. Это следует из дорожной карты Минтранса, которую уже внесли в кабмин, пишут «Известия». Плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных. В ведомстве полагают, что это позволит снизить давления на транспортную сеть городов. Однако, по мнению экспертов, спрос на жилье без паркингов может сократиться.