Geely представила экономичный кроссовер Galaxy Starship 7

Компания Geely опубликовала официальные фотографии кроссовера семейства Galaxy Starship 7, оснащённого перспективной силовой установкой Thor. Выход на рынок состоится в ближайшее время.

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Новинка создана на новой платформе GEA и относится к среднеразмерным кроссоверам: длина составляет 4740 мм, ширина - 1905 мм, высота - 1685 мм, размер колёсной базы равен 2755 мм. На первый взгляд, по габаритам Galaxy Starship 7 выглядит соразмерным Monjaro (Geely Xingyue L), но последний немного крупнее: 4770 х 1895 х 1689 мм, база - 2845 мм.

Известно, что Galaxy Starship 7 оснащён подключаемой гибридной силовой установкой Thor с ДВС объёмом 1,5 литра и электромотором. Расход топлива оценивается на уровне около 4,9 литра, а запас хода на электротяге - 101 км.

Салон имеет Т-образную компоновку с компактной приборкой, большим планшетом мультимедиа диагональю около 15 дюймов, двойной слот беспроводной зарядки, вращающийся селектор режима движения, динамиками в торпедо. В тоннеле есть ниша, которая образует второй ярус: здесь - USB-порты и розетка на 12В.

Кроме гибридов в семейство Geely Galaxy входят и электрокары: один из них - седан Galaxy E8 - в скором времени начнут выпускать в Беларуси.