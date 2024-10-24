"Семерка" - самое продаваемое авто на российском рынке подержанных машин

До сих пор рынок машин с пробегом в России показывал положительную динамику, но в сентябре произошло неожиданное. Объём продаж машин с пробегом в первый месяц осени снизился почти на 6%. Эксперты не удивлены и объясняют случившееся объективными причинами — сезонностью, отсутствием острой необходимости смены автомобиля, повышением цен, снижением предложений на рынке.

Но самой главной причиной сложившейся ситуации на рынке машин с пробегом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет скупку новых легковых автомобилей до повышения утильсбора на них, которое произошло с 1 октября. По этой причине все, у кого были деньги, свои или кредитные, предпочли новую машину подержанной.

Россияне со скромными финансовыми возможностями рассматривали варианты на вторичном рынке, но среди самых доступных моделей.

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Классика АвтоВАЗа — «семёрка» — уже восьмой месяц подряд возглавляет топ-10 самых популярных моделей вторичного рынка, опережая Kia Rio. За девять месяцев текущего года продажи Lada-2107 выросли на 38% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Это как раз яркий показатель, что у народа толком нет денег на нормальные бывшие в употреблении автомобили. Так что, если «припекает», берут самое дешёвое из того, что имеется. «Семёрки» стоят по 100-150 тысяч рублей, можно и дешевле найти. Вот их и расхватывают – лишь бы было, на чём ездить», — объясняет Антон Шапарин.

Также в топ-10 самых продаваемых машин попали ещё четыре модели АвтоВАЗа — Lada-2190, Lada-2170, классическая Niva (Lada 4x4) и Lada-2114. Эксперты объясняют их нахождение в рейтинге низкой стоимостью.

Из иномарок в топе всё те же Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и Toyota Camry, но почти все они завершили сентябрь с отрицательной динамикой продаж. И только Kia Rio прибавила 7,9%.