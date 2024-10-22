Эксперт рассказал, чем грозит кризис автопрома для Евросоюза

Европейский автопром находится в глубоком кризисе. Международный концерн Stellantis планирует в ноябре остановить три завода в Италии, Audi заявила о вынужденном решении закрыть свой завод по выпуску электромобилей в Бельгии. Без работы рискуют остаться тысячи человек. Ряд европейских экспертов ожидают приход китайских инвесторов.

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Однако, как заявила порталу "АвтоВзгляд" профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, неизвестно, захотят ли компании из КНР вкладываться в Европу. По ее словам, инвестиционная активность в целом сокращается, производственные издержки растут, жесткая санкционная конфронтация с Россией усугубляет ситуацию. Ряд европейских компаний в сфере обрабатывающей промышленности переезжают в США и Китай.

По мнению Ереминой, в ЕС сейчас не могут сохранять прежние стандарты по зарплатам и соцпакетам, и в ближайшее время ничего не изменится. Закрытие европейских автогигантов - это символ крушения системы общего рынка и политического влияния ЕС.

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев напоминает, что автопром мультипликативно завязан на массу смежных отраслей. В Европе он в кризисе, а потому начинаются проблемы в металлургии, металлообработке, производстве пластика и резин, электронике. Чтобы не допустить "промышленного заката" ЕС, нужно массовый приход инвесторов. Но пока на это рассчитывать европейской экономике не приходится, считает эксперт.