Эксперт рассказал, чем грозит кризис автопрома для Евросоюза

Эксперты рассказали, чем грозит кризис автопрома для Евросоюза
Европейский автопром находится в глубоком кризисе. Международный концерн Stellantis планирует в ноябре остановить три завода в Италии, Audi заявила о вынужденном решении закрыть свой завод по выпуску электромобилей в Бельгии. Без работы рискуют остаться тысячи человек. Ряд европейских экспертов ожидают приход китайских инвесторов.
Однако, как заявила порталу "АвтоВзгляд" профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, неизвестно, захотят ли компании из КНР вкладываться в Европу. По ее словам, инвестиционная активность в целом сокращается, производственные издержки растут, жесткая санкционная конфронтация с Россией усугубляет ситуацию. Ряд европейских компаний в сфере обрабатывающей промышленности переезжают в США и Китай.
По мнению Ереминой, в ЕС сейчас не могут сохранять прежние стандарты по зарплатам и соцпакетам, и в ближайшее время ничего не изменится. Закрытие европейских автогигантов - это символ крушения системы общего рынка и политического влияния ЕС.
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев напоминает, что автопром мультипликативно завязан на массу смежных отраслей. В Европе он в кризисе, а потому начинаются проблемы в металлургии, металлообработке, производстве пластика и резин, электронике. Чтобы не допустить "промышленного заката" ЕС, нужно массовый приход инвесторов. Но пока на это рассчитывать европейской экономике не приходится, считает эксперт.