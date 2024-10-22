Стартовали продажи кросс-пикапа Changan E07

На премьере прототипа было сложно поверить в то, что Changan действительно планирует сделать из него серийную модель. Однако на этот смелый эксперимент все-таки решились, и кросс-пикап E07 выходит на местный рынок.

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На самом деле, главная задача производителя, который хочет удерживать и тем более усиливать свои позиции на китайском рынке, - удивлять. Иначе постигнет та же участь, что и немецкие бренды, терпящие крах. Кросс-пикап прекрасно справляется с задачей предоставления клиенту нетривиального транспортного средства с кузовом, в котором объединены кроссовер, лифтбек и пикап. Багажник открывается путем откидывания борта, как у традиционного пикапа, и сдвига стекла в нишу между панелями крыши и потолка. Секции можно открывать независимо друг от друга.

В салоне - минимализм, который подчеркнут отсутствием приборки, шильдика на рулевом колесе, абсолютно гладкой торпедо с максимально замаскированными в верхней ее части воздуховодами, а также консолью между сиденьями с подстаканниками и панелью для беспроводной зарядки. Фишка новинки - планшет, который установлен вместо пассажирского козырька, косметическое зеркало при этом сохранено.

В стандартную комплектацию входят 11 камер, 5-миллиметровые радары, 12 ультразвуковых радаров и 2 лидара, обеспечивающие работу ассистентов удержания и следования в рамках полосы движения, автоматического парковщика, высокоскоростной автономный круиз-контроль и другие функции "беспилотника".

Длина автомобиля составляет 5045 мм, ширина - 1996 мм, размер колесной базы - 3120 мм. Changan E07 может преодолевать броды до 600 мм, оснащен пневмоподвеской CDC, поэтому высота кузова варьируется от 1640 до 1695 мм.

Changan E07 - параллельный гибрид с ДВС объемом 1,5 литра, работающим в качестве генератора. Заднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 314 л.с., полноприводный вариант имеет дополнительный двигатель мощностью 178 л.с. спереди. Запас хода на чистом электричестве составляет 200 и 180 км соответственно.

Также кросс-пикап имеет чисто электрические модификации: заднеприводную мощностью 343 л.с. и полноприводную с суммарной отдачей 598 л.с. Запас хода - 701 и 651 км.

Цены на Changan E07 - 200-320 тысяч юаней (2,7-4,3 млн рублей).