Автоэксперт объяснил, что обязательно нужно чистить под капотом машины

Чистка под капотом автомобиля включает несколько важных аспектов. Директор по сервису ГК "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", какие основные элементы нужно проверить.

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Двигатель

На поверхности не должно быть никакой жидкости. Если вы заметили подтеки на двигателе, то следует обратиться к специалистам для выявления причин и устранения проблем.

Вы можете заметить скопившуюся пыль и следы пролитой стеклоомывающей жидкости. Накопившаяся грязь может задерживать влагу, ухудшать теплообмен и нарушать работу электрооборудования. Самый безопасный способ удалить пыль - струей сжатого воздуха. Это можно сделать почти на любой автомойке самообслуживания. Но мыть двигатель с помощью спецхимии самостоятельно не стоит - лучше отдать машину на СТО, где такую процедуру проведут без вреда для вашего автомобиля.

Воздушный фильтр

Следует проверить и, при необходимости, прочистить или заменить воздушный фильтр. Это поможет улучшить работу двигателя.

Радиатор

Нужно убедиться, что радиатор не забит грязью. Если есть необходимость - очистите его. Эту процедуру можно выполнить на мойке самообслуживания, с помощью промывки водой под давлением. Такой способ поможет справиться только с внешним загрязнением. Специалисты рекомендуют раз в два года проводить полную чистку радиатора. Для этого следует обратиться на СТО, так как потребуется разбор передней части.

Провода и соединения

Убедитесь, что на проводах и соединениях нет повреждений и они не загрязнены. Главное правило очень простое - если с проводкой все в порядке, то лишний раз лучше самостоятельно не лезть, а доверить это специалистам, если появились сомнения.

Аккумулятор

Необходимо очистить от коррозии клеммы аккумулятора, для обеспечения хорошего контакта. Для их очищения не только снаружи, клеммы необходимо снимать. Важно помнить, что после отключения аккумулятора могут слететь настройки радио и других систем. После чистки стоит нанести защитный слой специальным спреем для клемм. Его можно приобрести в автомагазинах. Наносить спрей можно только на очищенные и прикрученные к аккумулятору клеммы.

Жидкости

Проверьте уровень и состояние основных жидкостей - масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость. При необходимости стоит заменить или долить необходимое количество.

Крышки и уплотнения

Убедитесь, что все крышки и уплотнения не повреждены и герметичны.

Пластиковые детали и шланги

Очистите детали от грязи и проверьте на наличие повреждений и износа.

Помните, что автомобили - это сложные технические устройства. Любые операции, в том числе чистку, лучше всего проводить на профильном СТО", - отметила специалист.