Названа реальная причина моды на тачскрины в авто

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов ответил на вопрос читателя, который поинтересовался, зачем огромные экраны в современных машинах и способствуют ли они безопасности или удобству управления?

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По мнению Виноградова, всё объясняется спросом, который руководит предложением, а также тенденциями моды.