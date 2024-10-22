Названа реальная причина моды на тачскрины в авто

Дешевле и проще: названа реальная причина моды на управление через тачскрины
Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов ответил на вопрос читателя, который поинтересовался, зачем огромные экраны в современных машинах и способствуют ли они безопасности или удобству управления?
По мнению Виноградова, всё объясняется спросом, который руководит предложением, а также тенденциями моды.
"К тому же сегодня сделать большой тачскрин зачастую дешевле и проще, чем несколько групп кнопок и "крутилок" - для медиасистемы, климат-контроля, подогрева сидений и руля и так далее", - вот какова настоящая причина популярности метода управления через экран, по мнению эксперта.