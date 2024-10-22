Названы регионы, где на учете стоит больше всего автомобилей из КНР

По состоянию на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано 1,86 миллиона легковых машин китайских производителей. Более трети из них (36,7%) приходится на Центральный федеральный округ.

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На втором месте находится Приволжский федеральный округ (19,6%). Далее расположились Северо-Западный (13,1%), Южный (10,4%), Уральский (9,1%), Сибирский (7,4%) и Северо-Кавказский (2,8%) федеральные округа.

Меньше всего китайских машин зарегистрировано в Дальневосточном федеральном округе, который и расположился на последней строчке рейтинга с показателем 0,8%.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на долю китайских легковых автомобилей в России приходится всего 4% от общего количества зарегистрированных машин.

Ранее стало известно, на какие новые машины россияне потратились больше всего. За девять месяцев текущего года на покупку новых легковых машин россияне потратили 3,6 триллиона рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было потрачено 2,08 триллиона рублей.

Больше всего с начала 2024 года российские покупатели потратили на машины марок LADA и Geely — 416 миллиардов и 415 миллиардов рублей соответственно. На третьем месте — Haval с результатом 362 миллиарда рублей. Далее идут Chery (349 миллиардов) и Changan (237 миллиардов). На эти пять брендов приходится 49,4% всех потраченных денег на покупку новых легковых машин за девять месяцев 2024 года.