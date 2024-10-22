Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили после перекрытия

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:22 по московскому времени.

В 11:50 сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали 17 октября.

В августе министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт сообщил, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Ранее житель Керчи, передавший Киеву данные о ПВО у Крымского моста, был осужден на 13 лет.