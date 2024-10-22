Перечислены автомобили, которые редко продаются на вторичке

Эксперты "Автотеки", сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект "Авито"), назвали "Российской газете" машины на платформе, с которыми реже других расстаются их владельцы. В числе лидеров - японские и южнокорейские модели.

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Среди представленных в 2024 году на платформе "Авито Авто" легковых автомобилей доля транспортных средств с одним владельцем составляет 19,8%.

Лидером по доле автомобилей с 1 владельцем стал японский компактвэн Honda Freed: для этой модели показатель составил 84,46%. На втором месте - еще один представитель того же бренд минивэн Honda Stepwgn с долей 72,7%. Третья строка досталась южнокорейскому минивэну Kia Carnival с долей авто с одним владельцем 70,26%. Также в пятерку лидеров по доле авто с одним владельцем вошли минивэн Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%).

Далее идут Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%), Kia Rio X-Line (58,1%).

На первом месте по динамике доли авто с одним владельцем в 2024 году оказался компактный хетчбэк, созданный концерном Toyota в альянсе с дочерней компанией Daihatsu, Toyota Passo. Год к году показатель для этой модели вырос на 6,65%.