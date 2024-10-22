Tank 500 стал лидером спроса среди новых автомобилей дороже 5 млн рублей

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.

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По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.

Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте – модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.

Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей.