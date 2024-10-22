В России появится спортивный автомобиль с двигателем от Lada

К 2028 году планируется создать российский болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской автомобильной федерации (РАФ), руководителя программы развития автоспорта SMP Racing Бориса Ротенберга.

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«Мы пока не можем делать свои машины, но есть планы к 2028 году создать свой болид для «Формулы-4». Сделать свою монококовую конструкцию, свою подвеску, свои двигатели. Будем стараться, чтобы это был ладовский двигатель объемом 1,6 литра», - сказал Ротенберг.

«Формула-4» - категория болидов с открытыми колесами, предназначенная для начинающих гонщиков. Международная автомобильная федерация (FIA) не проводит чемпионаты в этом классе.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross.

Тестовый автомобиль Lada Iskra Cross уже собран конвейерным способом на линии Granta. В данное время по несколько автомобилей собирают вместе с Granta каждую неделю, они предназначены для отработки техпроцессов.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.