В России начали прием предзаказов на кроссоверы Seres M9

В России начали приём предзаказов на кроссоверы Seres M9. В российской спецификации модель будет иметь подзаряжемую гибридную установку, построенную вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя, который выполняет роль генератора для силовой батареи. В движение автомобиль приводит пара электромоторов суммарной отдачей 496 л.с.

© Quto.ru

Aito M9 — это первая модель бренда, что была создана под полным контролем компании Huawei. Это формальный одноклассник BMW X7, длина которого составляет внушительные 5230 мм.

Крайне любопытная особенность грядущей новинки — фары этого автомобиля являются проектором, который может транслировать видео на плоскую поверхность шириной 2,5 метра.

В салоне стоит отдельный проектор, отображающий картинку на рулонный экран диагональю 32 дюйма. Таким образом, в распоряжении пассажиров — сразу девять экранов (включая пару тачскринов для задних седоков).

Также заявлены адаптивная пневмоподвеска, широкие возможности трансформации, плюс отделка салона дорогой кожей. Сам салон имеет строго шестиместную компоновку.

И продолжая тему рыночных новинок. Jetour раскрыл цены и комплектации кроссовера X50. Премьера автомобиля состоялась летом на выставке Chinese Motor Show: Россия станет для модели первым рынком за пределами домашнего.