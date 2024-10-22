АвтоВАЗ уже мог начать выпуск нового Renault Sandero для России

Без АвтоВАЗа: новый Renault Sandero для России сняли на фото
В Казани был сфотографирован автомобиль марки Renault. Снимки опубликовало издание "Мотор", которое предполагает, что автомобиль мог быть выпущен на АвтоВАЗе в рамках подготовки серийного выпуска третьей генерации Logan и Sandero.
На АвтоВАЗе до 2022 года действительно планировали наладить выпуск нового поколения Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, которые должны были сменить вторую генерацию моделей, выпускавшихся на тольяттинском заводе. Новые бюджетники Renault построены на платформе CMF-B, эта же архитектура стала основой для Lada Iskra, которая выйдет на рынок лишь в 2025 году из-за работ по обеспечению санкционной устойчивости.
Проект по выпуску новых Logan и Sandero был в высокой стадии готовности, и, судя по ранее опубликованным фото того же третьего "Логана", какое-то количество автомобилей на АвтоВАЗе всё-таки выпустили.
"Нет, мы не производим эти автомобили и не знаем историю автомобиля на фото", - тем не менее, так прокомментировали "Российской газете" опубликованные снимки в пресс-службе АвтоВАЗа.