Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Geely Atlas
За пять лет владельцы китайского кроссовера Geely Atlas потратят на его обслуживание 2,7 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на Geely Atlas обойдется в 35,82 рубля. За год получается сумма 537,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,69 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Luxury составляет 3,3 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
До этого Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.
В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.
X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.