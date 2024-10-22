В России планируется сокращение парковок у жилых домов

Россиян предупредили о массовом внедрении платных парковок по стране. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ представило правительству «дорожную карту» по совершенствованию системы парковок. Из документа следует, что в регионах пройдёт массовое внедрение платных паркингов и сокращены бесплатные места рядом с многоэтажными домами экономкласса.

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Предполагается, что эта мера поможет развитию общественного транспорта и сокращению личного автопарка россиян.

Из документа следует, что к концу 2025 года Минстрой, МВД и Минтранс должны подготовить предложения по изменениям в нормативных актах для более «гибкого регулирования числа парковочных мест» возле новостроек.

Минстрой сообщил, что «дорожная карта» направлена на «инвентаризацию парковочного пространства» в городах, что в перспективе позволит более грамотно его развивать. Всё это позволит создать системный подход к размещению транспорта и будет способствовать снижению нагрузки на местные дороги.

Также Минстрой предложил запретить стоянку на парковках для зарядки электромобилей, а бесплатные места для инвалидов контролировать в автоматическом режиме с помощью камер. Данные о владельцах с ограниченными возможностями и их транспорте будет предоставлять Фонд пенсионного и социального страхования.