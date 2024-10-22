«Мерседес» Филиппа Киркорова выставлен на продажу в Москве. Это минивэн Viano Extra Long L3, собранный под заказ в 2008 году. Уникальное предложение через агрегатор «Автокод Поиск» нашли специалисты сервиса «Автокод».

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Под капотом авто, на котором некогда передвигался российский поп-король, стоит бензиновый мотор 3,5 л на 258 л. с. Пробег, по данным продавца, составляет 170 тыс. км. Об оснащении ничего не сказано, но, скорее всего, в машине есть много интересных примочек.

Купить «Мерседес» Бедросовича можно за 295 млн рублей. Аналогичная модель, собранная для массового потребителя, стоит в среднем более 1,8 млн рублей.

Правда, желающего взять минивэн с флером знаменитости пока еще не нашлось. Объявление висит с мая, и за это время продавец не раз корректировал стоимость автомобиля. Максимальный ценник, как показывает история изменения цен в «Автокод Поиске», составлял 990 млн рублей!

Все лето и осень продавца, судя по комментарию к объявлению, донимали только «тролли и задтроты» – настолько, что он научился вычислять их по переписке. «Доказывать, что он [автомобиль – прим. ред.]не представляет никакой ценности, бесполезно, это вы говорите сами себе – только не нам», – пишет владелец.

Возможно, покупателей пугает предоплата, которая, по словам продавца, будет подтверждать готовность приобрести автомобиль. Сама сделка будет проходить в банке.

Ранее «Автокод» сообщал, что владельцы «Мерседесов» не хотят оплачивать штрафы ГИБДД. Также мы называли признаки скорой поломки автомобиля.